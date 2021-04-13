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День наследия пройдет в Музее Отечественной войны 1812 года
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

День наследия пройдет в Музее Отечественной войны 1812 года

Ольга Маркова

Культура

В Международный день охраны памятников и исторических мест, 18 апреля, Музей Отечественной войны 1812 года пригласил москвичей и гостей столицы на большую экскурсионную программу. Принять участие в ней можно по стоимости входного билета.

Начнется праздничный день с экскурсии «Имперский стиль в произведениях русских и французских мастеров XIX века». Ее участники познакомятся с шедеврами европейских мастеров, увидят произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства России и Франции.

На экскурсии «Памятники и реликвии Отечественной войны 1812 года» представят оружие, мундиры и награды, личные вещи императоров Александра I и Наполеона Бонапарта, документальные свидетельства и реликвии.

Музейная программа «Офицеры эпохи 1812 года в портретной живописи» познакомит участников с биографиями офицеров, а также с системой наград начала XIX века.

Завершит программу экскурсия «Отечественная война 1812 года в полотнах В. В. Верещагина», где участникам представят картины русского художника.

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