Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
МИД РФ: Конкретных сроков возвращения посла России в США пока нет
Фото: МИД РФ

МИД РФ: Конкретных сроков возвращения посла России в США пока нет

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

В России пока не обсуждают конкретные сроки возвращения посла России Анатолия Антонова в США. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, в настоящее время Антонов продолжает консультироваться в Москве.

— Мы сейчас не обсуждаем конкретные временные параметры возвращения посла Антонова в Вашингтон, потому что он, во-первых, не закончил консультационный процесс в Москве — вчера у него проходили дополнительные встречи, и дальше они запланированы, в том числе на этой неделе, — отметил Рябков.

Он отметил, что Москва должна понять, какую политику будет вести нынешняя администрация по отношению к России, пишет РИА Новости.

Ранее Рябков заявил, что США стоит «держаться подальше» от России и Крыма.

Читайте также: Рябков: Американским военным кораблям «нечего делать» у берегов России

Сергей РябковСШАпосол
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Нефтяную войну Россия не проиграет. И вот почему

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как заработать копеечку: советы бывалого черта-монстра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ростовщики против заемщиков: ничего личного, просто бизнес

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Слишком резвые нетрезвые: как наказывать пьяных водителей

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Рушан Аббясов
Рушан Аббясов

Рамадан — месяц объединения и щедрости

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Все мнения
О проекте
Читайте нас в