МИД РФ: Конкретных сроков возвращения посла России в США пока нет

Фото: МИД РФ

В России пока не обсуждают конкретные сроки возвращения посла России Анатолия Антонова в США. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, в настоящее время Антонов продолжает консультироваться в Москве.

— Мы сейчас не обсуждаем конкретные временные параметры возвращения посла Антонова в Вашингтон, потому что он, во-первых, не закончил консультационный процесс в Москве — вчера у него проходили дополнительные встречи, и дальше они запланированы, в том числе на этой неделе, — отметил Рябков.

Он отметил, что Москва должна понять, какую политику будет вести нынешняя администрация по отношению к России, пишет РИА Новости.

Ранее Рябков заявил, что США стоит «держаться подальше» от России и Крыма.

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