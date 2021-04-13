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Специалисты Мосводостока приступили к очистке берегов рек и водоемов столицы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Специалисты Мосводостока приступили к очистке берегов рек и водоемов столицы

Виктория Родимкина

Город

В столице специалисты ГУП «Мосводосток» приступили к очистке трехметровой береговой полосы русел рек и 250 водоемов города. Об этом сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» во вторник, 13 апреля.

В городе установилась теплая погода, которая позволяет специалистам продолжить благоустройство столицы.

С 13 апреля работники Мосводостока начали очищать берега рек и водоемов — они удаляют сухостой и прогребают газоны.

Помимо этого, продолжается промывка инженерных сооружений и дорог, а также покраска чугунных ограждений причалов набережных.

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Столичные водоемыуборка листьевМосводосток
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