Специалисты Мосводостока приступили к очистке берегов рек и водоемов столицы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице специалисты ГУП «Мосводосток» приступили к очистке трехметровой береговой полосы русел рек и 250 водоемов города. Об этом сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» во вторник, 13 апреля.

В городе установилась теплая погода, которая позволяет специалистам продолжить благоустройство столицы.

С 13 апреля работники Мосводостока начали очищать берега рек и водоемов — они удаляют сухостой и прогребают газоны.

Помимо этого, продолжается промывка инженерных сооружений и дорог, а также покраска чугунных ограждений причалов набережных.

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