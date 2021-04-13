Крыша автосервиса загорелась на западе Москвы
Россия, Москва, улица Довженко, 5 Карта всех событий
На территории столичного района Раменки произошел пожар в здании одного из автосервисов. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам источника «ВМ», инцидент произошел на улице Довженко, дом 5.
— Пламя охватило крышу автосервиса. С места пожара идет густой дым, — отметил собеседник издания.
Площадь пожара уточняется.
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