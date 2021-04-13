Крыша автосервиса загорелась на западе Москвы

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Россия, Москва, улица Довженко, 5 Карта всех событий

На территории столичного района Раменки произошел пожар в здании одного из автосервисов. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», инцидент произошел на улице Довженко, дом 5.

— Пламя охватило крышу автосервиса. С места пожара идет густой дым, — отметил собеседник издания.

Площадь пожара уточняется.

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