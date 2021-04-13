Коэффициент распространения COVID-19 в России опустился ниже единицы
Во вторник, 13 апреля, коэффициент распространения коронавируса в России опустился ниже единицы — до 0,98. Об этом свидетельствуют подсчеты на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.
В частности, показатель не превышает единицу в регионах с самыми высокими показателями заболеваемости. В Подмосковье и Санкт-Петербурге он равен ровно единице.
Показатель составляет 0,99 в Москве, Красноярском крае, Ростовской и Свердловской областях. В Архангельской и Иркутской областях коэффициент составил 0,98, в Воронежской области — 0,95. Наименьший коэффициент среди данных регионов показала Нижегородская область, где зафиксировали показатель, равный 0,91.
Коэффициент распространения коронавируса является мерой, по которой можно отслеживать, сколько человек успевает заразить один пациент с коронавирусом до изоляции, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что более 124,1 миллиона тестов на COVID-19 провели в России.
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