Спасатели потушили возгорание в столичном автосервисе

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, улица Довженко, 5 Карта всех событий

Пожарным удалось ликвидировать возгорание крыши одного из автосервисов в столичном районе Раменки. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что площадь пожара составила 15 квадратных метров. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее «ВМ» сообщала, что пожар вспыхнул на улице Довженко, дом 5. Пламя охватило крышу здания автосервиса.

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