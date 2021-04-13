Спасатели потушили возгорание в столичном автосервисе
Россия, Москва, улица Довженко, 5 Карта всех событий
Пожарным удалось ликвидировать возгорание крыши одного из автосервисов в столичном районе Раменки. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Уточняется, что площадь пожара составила 15 квадратных метров. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших.
Ранее «ВМ» сообщала, что пожар вспыхнул на улице Довженко, дом 5. Пламя охватило крышу здания автосервиса.
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