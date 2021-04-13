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Терапевт рассказал о причине хруста суставов
суставы

Терапевт рассказал о причине хруста суставов

Илья Ашуров

Здоровье

Суставы хрустят из-за густоты синовиальной жидкости в них. Об этом рассказал мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

По его словам, громкость хруста суставов зависит от густоты жидкости в них: чем синовиальная жидкость гуще, тем более звучный хруст издается. Также Кабычкин отметил, что жидкость разжижается в результате активных движений.

— Чем интенсивнее движения и чем их больше, тем больше синовиальной жидкости, тем более она разжижается и суставы не хрустят, — приводит слова терапевта РЕН ТВ.

Кроме того, Кабычкин уточнил, что хронический хруст мелких суставов (например, пальцев) не связан с заболеваниями. Однако если некоторые звуки, издаваемые при сгибании суставов, будут вызывать беспокойство, лучше все же обратится к врачу.

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