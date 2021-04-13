В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в зарубежных странах

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Пандемия коронавирусной инфекции в зарубежных странах, включая Турцию, не закончилась, идет новое обострение ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 13 апреля.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что принято решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня. Туроператоров призвали прекратить продажу путевок.

По словам Дмитрия Пескова, пандемия в мире не кончилась, сообщает РИА Новости.

— Пандемия продолжается, и вы знаете, что, к сожалению, новое обострение в соседних государствах, в европейских государствах, в Турции очень опасное обострение, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что ситуация по регионам России по коронавирусу разная, однако она спокойнее, чем в соседних странах.

По последним данным, в Турции за минувшие сутки был выявлен 55 941 случай коронавируса.

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