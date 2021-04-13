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Музей Москвы пригласил горожан на прогулку по творческим местам
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Музей Москвы пригласил горожан на прогулку по творческим местам

Ольга Маркова

Культура

Музей Москвы и принт-маркет «Вкус бумаги» приглашают горожан на прогулку по творческим местам Art-Space-Hopping. Мероприятие пройдет 24 и 25 апреля.

Посетители мероприятия познакомятся с художниками и со всем разнообразием творческих практик, которые наполняют город и городскую среду.

Участники события увидят современное искусство не в музеях и галереях, а в небольших мастерских и студиях. На прогулке можно познакомиться с художниками и купить понравившиеся работы.

Гостей музея также ждут музыка, танцы, театральные постановки, перформансы и любые другие пограничные с искусством направления, сообщается на сайте музея.

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