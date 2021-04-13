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Кулеба: Украина не хочет войны и не планирует совершать наступательные действия
@DmytroKuleba / Фотография из официального аккаунта Дмитрия Кулебы в Twitter

Кулеба: Украина не хочет войны и не планирует совершать наступательные действия

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Украина не хочет войны и не планирует совершать наступательные действия, так как нацелена на дипломатическое решение конфликта в Донбассе. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник, 12 апреля.

Кулеба уточнил, что Киев планирует дипломатическим путем решить конфликта в Донбассе, но не будет терять бдительности, если на востоке Украины «начнется виток насилия»

По словам политика, Украина станет членом НАТО, это лишь является «вопросом времени». Кулеба считает, что уже сейчас Киев должен сотрудничать с альянсом для урегулирования ситуации в Донбассе. Министр напомнил, что ранее Украина получила статуса партнера с расширенными возможностями НАТО.

— Текущая эскалация со стороны Российской Федерации в восточной части показывает, что НАТО и Украине нужно исследовать возможности, которые предоставляются партнерством с расширенными возможностями НАТО, и нужно интенсифицировать наши усилия, чтобы партнерство наполнилось новыми действиями, — добавил Кулеба.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США и НАТО сознательно превращают Украину в «пороховую бочку». В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Киев ведет войну против собственного народа.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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УкраинаМИД УкраиныДмитрий Кулеба
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