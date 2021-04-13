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День наследия пройдет в Палатах бояр Романовых
Фото: Анна Быкова

День наследия пройдет в Палатах бояр Романовых

Ольга Маркова

Культура

В Международный день охраны памятников и исторических мест, 18 апреля, Палаты бояр Романовых приглашают москвичей и гостей столицы принять участие в праздничной программе, попасть на которую можно по входному билету.

В этот день вниманию посетителей пять раз представят программу «Палаты бояр Романовых как историко-архитектурный памятник XV–XVII вв. в отечественной фильмографии». Зрители смогут увидеть отрывки из художественных фильмов, снятых в интерьерах музея с участием известных актеров.

Кроме того, гости Палат смогут посетить три экскурсии: «Подземный археологический музей. Знакомство с артефактами XII–XVI веков», «Старый государев двор — родовая усадьба бояр Романовых» и авторскую экскурсию «Уникальные памятники конца XV–XVII вв. в экспозиции музея «Палаты бояр Романовых».

Читайте также: Экскурсии, концерты и краеведческий диктант: как в Москве пройдет День наследия

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