МЧС проведет учения во всех регионах России 13–15 апреля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Всероссийские командно-штабные учения по ликвидации последствий пожаров и паводков пройдут с 13 по 15 апреля во всех регионах России. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

Учения пройдут под личным контролем министра МЧС России Евгения Зиничева, отметили в пресс-службе. Специалисты будут отрабатывать реагирование на чрезвычайные ситуации и взаимодействие во время ликвидации последствий весенних паводков и природных пожаров.

Уточняется, что во время тренировок будут использоваться беспилотные летательные аппараты и аэромобильные группировки. На территории Еврейской автономной во время учений впервые будут использовать интернет-приложения по оказанию материальной помощи пострадавшим в ЧС.

— Для ряда регионов эти учения не просто тренировка, но и работа по фактической обстановке. В некоторых субъектах уже происходит подтопление населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры. В 30 субъектах РФ пожароопасный сезон уже открыт, — пояснил Зиничев.

Он добавил, что в настоящее время в шести субъектах России введен особый противопожарный режим, сообщает ТАСС.

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