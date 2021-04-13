Решение России о развитии перспективных авиадвигателей может сказаться на судьбе Ил-96

Фото: Официальный сайт Министерства обороны России

Россия может начать производить собственные широкофюзеляжные дальнемагистральные авиалайнеры к концу текущего десятилетия.

После распада Советского Союза РФ мало внимания обращала на развитие отечественного авиастроения. В связи с этим российские авиакомпании стали делать ставку на самолеты таких корпораций, как Airbus и Boeing. Но в 2014 году страны Запада начали вводить санкции в отношении России. В связи с этим ситуация стала меняться.

Как отмечает Newinform, теперь многообещающий ближнемагистральный узкофюзеляжный авиалайнер Sukhoi SuperJet New собираются полностью производить из российских комплектующих. Это же коснется и среднемагистрального МС-21. Для решения проблемы, которая возникла с дальнемагистральным сектором, власти России ведут совместный с Китаем проект. Отмечается, что по данному проекту будет построен самолет CR929. Однако лайнер будут собирать на территории Китайской Народной Республики.

РФ также может обратить свой взор на широкофюзеляжный самолет Ил-96. Его обновленная версия под индексом Ил-96-400М сможет перевозить до 400 пассажиров.

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