Пожар произошел на стройплощадке на западе Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Петра Алексеева, 12с1 Карта всех событий

Возгорание произошло на одной из стройплощадок на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ.

По данным ведомства, пожар произошел на объекте, расположенном по адресу улица Петра Алексеева, 12с1.

— На стройплощадке в котловане горели опалубка и утеплитель на площади 20 квадратных метров, — заявил «ВМ» представитель экстренных служб.

В ведомстве также отметили, что в результате возгорания пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что спасатели вытаскивали из Москвы-реки мужчину в неадекватном состоянии.

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