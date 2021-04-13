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Пожар произошел на стройплощадке на западе Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Пожар произошел на стройплощадке на западе Москвы

Ростислав Зубков

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, улица Петра Алексеева, 12с1 Карта всех событий

Возгорание произошло на одной из стройплощадок на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ.

По данным ведомства, пожар произошел на объекте, расположенном по адресу улица Петра Алексеева, 12с1.

— На стройплощадке в котловане горели опалубка и утеплитель на площади 20 квадратных метров, — заявил «ВМ» представитель экстренных служб.

В ведомстве также отметили, что в результате возгорания пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что спасатели вытаскивали из Москвы-реки мужчину в неадекватном состоянии.

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