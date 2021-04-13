Пожар произошел на стройплощадке на западе Москвы
Россия, Москва, улица Петра Алексеева, 12с1 Карта всех событий
Возгорание произошло на одной из стройплощадок на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ.
По данным ведомства, пожар произошел на объекте, расположенном по адресу улица Петра Алексеева, 12с1.
— На стройплощадке в котловане горели опалубка и утеплитель на площади 20 квадратных метров, — заявил «ВМ» представитель экстренных служб.
В ведомстве также отметили, что в результате возгорания пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что спасатели вытаскивали из Москвы-реки мужчину в неадекватном состоянии.
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