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Эксперты разъяснили, как выбрать настоящую органическую продукцию
Фото: pixabay.com

Эксперты разъяснили, как выбрать настоящую органическую продукцию

Елена Фролова

Товары

При выборе органической продукции в первую очередь нужно разбираться в маркировке, потому что не все обозначения «эко» и «био» говорят о качестве товара. Такого мнения придерживается журналист, автор и ведущий программы «НашПотребНадзор» Олег Солнцев.

— Большинство покупателей считают, что маркеры «эко», «био» и «органика» — это примерно одно и то же: что-то, что делает продукт более полезным для нас. Однако такой смысл скрыт только за приставкой «органик», а вот «эко» и «био» показывают на то, что данный продукт при его выращивании, упаковке и утилизации не вредит окружающей среде. Таким образом, эти обозначения никакого отношения к качеству продукта не имеют, — пояснил Олег Солнцев.

Он также добавил, что пользу потребителю могут принести лишь товары, обозначенные маркером «органик». Здесь важно отметить, что он должен быть написан кириллицей, а не латинскими буквами.

В свою очередь, исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко рассказал, как понять, что на прилавке находится именно органический продукт. Во-первых, нужно обратить внимание на упаковку, отмечает «Радио 1».

— Там должен быть указан такой зеленый флажок, а в нем — белый листок со словом «органик», — пояснил Олег Мироненко.

Второе на что, по словам эксперта, надо обратить внимание, это QR-код под этим значком. Если навести на него телефон, то потребитель попадет в базу данных сертифицированной органической продукции, где можно удостовериться, если у данной продукции сертификат.

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