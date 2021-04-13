Экс-дознаватель линейного отдела МВД ответит за превышение полномочий

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Заключена под стражу бывший дознаватель линейного отдела МВД РФ на станции Москва-Белорусская по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Она уволена из органов внутренних дел. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Экс-дознаватель инициировала возбуждение уголовного дела по статье о мошенничестве, не уведомив руководство о наличии конфликта интересов: ее мать работала в организации, представитель которой обратился с заявлением в отношении подозреваемого.

Расследование в отношении бывшего дознавателя продолжается. По результатам проверки, инициированной руководством УТ МВД России по ЦФО, руководителей бывшего дознавателя привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что виновным по делу о гибели восьми пожарных в Москве вынесли приговор.

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