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Путин проверил работу координационного центра правительства России
Фото: Администрация президента РФ

Путин проверил работу координационного центра правительства России

Полина Долганова

Внутренняя политика

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с работой координационного центра правительства. Главу государства сопровождал премьер-министр России Михаил Мишустин, который рассказывал российскому лидеру о деятельности центра.

Мишустин показал Путину объединенное рабочее пространство, в котором работает около 120 человек. Кроме того, он рассказал о комнатах переговоров, чьи названия образованы от российских полуостровов Камчатка и Чукотка.

— И именно тут расположены рабочие места сотрудников, проходят наши рабочие сессии. Мы здесь мониторим исполнение достижения национальных целей, — пояснил премьер.

Он добавил, что первыми в центре прошли обучение сотрудники секретариата Андрея Белоусова, передает РИА Новости.

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правительствоВладимир ПутинМихаил Мишустин
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