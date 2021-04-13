Путин проверил работу координационного центра правительства России

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с работой координационного центра правительства. Главу государства сопровождал премьер-министр России Михаил Мишустин, который рассказывал российскому лидеру о деятельности центра.

Мишустин показал Путину объединенное рабочее пространство, в котором работает около 120 человек. Кроме того, он рассказал о комнатах переговоров, чьи названия образованы от российских полуостровов Камчатка и Чукотка.

— И именно тут расположены рабочие места сотрудников, проходят наши рабочие сессии. Мы здесь мониторим исполнение достижения национальных целей, — пояснил премьер.

Он добавил, что первыми в центре прошли обучение сотрудники секретариата Андрея Белоусова, передает РИА Новости.

Читайте также: Путин: Все больше людей хотят сделать прививку российской вакциной от COVID-19