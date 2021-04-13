Канадские ученые назвали лучший продукт для перекуса

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В ходе исследований ученые из Канады выяснили, что лучшей едой для перекуса является миндаль. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в научном издании.

Проведенные эксперименты показали, что миндаль особенно подходит людям, которые хотят сбросить лишний вес. Дело в том, что этот продукт обладает идеальным сочетанием белков, витаминов и минералов. Кроме того, жир, содержащийся в миндале, не абсорбируется в организме человека.

Также во время экспериментов было установлено, что люди, ежедневно употребляющие миндаль, едят меньше обычной пищи в среднем на 2 процента за один прием, следует из данных, опубликованных в Mayo Clinic Proceedings.

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