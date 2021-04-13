Надменность и высокомерие: астрологи назвали четыре самых циничных знака зодиака

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Астрологи назвали представителей четырех знаков зодиака, которые отличаются особым высокомерием, надменностью и цинизмом, а также показывают себя в более лучшем свете, чем они есть на самом деле.

Водолей

Представители этого знака зодиака являются хорошими манипуляторами. Их язык вместе с интеллектом приводит к желаемому для Водолеев результату. В глубине души они всегда считают себя лучше остальных. Однако это все не бросается в глаза при общении. Чтобы увидеть их лицемерие, нужно потратить немало времени.

Телец

Практичные и расчетливые — вот что отлично характеризует Тельцов. Для дальнейшего извлечения пользы от человека они создают хорошее впечатление о себе. Но Тельцы ласковы и обходительны ровно до того момента, пока человек приносит им пользу.

Близнецы

Довольно часто Близнецы выдают себя совсем не за тех, кем являются на самом деле. Их хитрость, лицемерие и притворство являются орудиями для достижения желаемого результата. Представители этого знака зодиака не пугаются использовать в своих целях даже ложь и клевету.

Весы

Эгоизм, практичность и артистичность Весов помогают им подстраиваться под любую ситуацию. Однако из-за постоянного страха раскрытия их обмана они находятся в довольно нервном состоянии, что часто отражается на родных и близких представителей этого знака зодиака, пишет «Попкорнnews».

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