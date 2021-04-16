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МЧС назвало число добровольных спасателей, которые ежедневно дежурят в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

МЧС назвало число добровольных спасателей, которые ежедневно дежурят в Москве

Кирилл Николаев

Город

Каждые сутки в столице дежурят более 750 добровольных спасателей и пожарных. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

Отмечается, что ежесуточно в городе дежурят свыше 20 реагирующих подразделений. Всего в Москве зарегистрировано более 700 общественных объединений пожарной охраны, 17 из них прошли государственную регистрацию. Это около 12 тысяч человек в целом.

В МЧС добавили, что 17 и 18 апреля для добровольных спасателей и пожарных пройдут сборы. В них примут участие порядка 600 человек, сообщает РИА Новости.

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