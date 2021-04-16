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Посла России вызвали в МИД Литвы
Фото: pixabay.com

Посла России вызвали в МИД Литвы

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Посла России в Вильнюсе Алексея Исакова вызвали в МИД Литвы. Об этом говорится в сообщении ведомства в пятницу, 16 апреля, пишет РИА Новости.

На встрече обсудили информацию о якобы наращивании военной мощи России на границе с Украиной. С послом также говорили о Крыме и о попытке повлиять на американские выборы.

Ранее Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также: Зеленский надеется на перемирие в Донбассе после встречи «нормандской четверки»

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