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«Рано говорить о прорыве»: эксперт прокомментировал разработку вакцины-ряженки
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

«Рано говорить о прорыве»: эксперт прокомментировал разработку вакцины-ряженки

Елена Фролова

Здоровье

Директор «Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций» Георгий Викулов прокомментировал сообщения о разработке съедобной вакцины от коронавируса, которая по своему вкусу будет напоминать ряженку.

По мнению эксперта, пока говорить о каком-либо прорыве рано.

— Любые оральные вакцины, которые принимаются как таблетки или запиваются, должны пройти необходимые фазы клинических исследований. Поэтому пока они не проведены, считаю, что это беспредметный разговор, — подчеркнул Георгий Викулов.

По его словам, пока нет поводов говорить ни об эффективности, ни о безопасность, ни даже об экономической целесообразности данной разработки. Сейчас известно только то, что подобные лекарственные средства подвергаются сильному разрушению в желудочно-кишечном тракте при влиянии пищеварительных ферментов и соляной кислоты. Подобным примером может служить аллерговакцина, отмечают «Невские новости».

Эксперт также добавил, что сейчас рано говорить, что вакцина со вкусом ряженки станет каким-то прорывом. На данный момент существует множество идей и технологий в вопросе создания новых препаратов от коронавирусной инфекции.

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Читайте также: Ученые из Петербурга разработают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки

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