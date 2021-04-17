Церемония прощания с актером и телеведущим Олегом Марусевым прошла в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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В Москве 17 апреля прошла церемония прощания с актером и телеведущим Олегом Марусевым, его тело кремируют. Об этом сообщили в пресс-службе московского Театра Луны, где работал артист.

О смерти заслуженного артиста России Олега Марусева стало известно в среду, 14 апреля. Актеру было 76 лет.

— Прощание с Олегом Федоровичем завершилось. Согласно его воле, церемония была непубличной и проходила не в театре, — уточнили в сообщении.

Союз театральных деятелей России направил коллективу театра соболезнования в связи с кончиной артиста, сообщает ТАСС.

Олег Марусев — заслуженный артист России. Среди его проектов фильмы и сериалы «Гибель Империи», «Дни Ангела», «Кто, если не мы», «Графиня де Монсоро». Помимо этого, он был ведущим передач, среди которых «Пойми меня», «Щедрое лото» и «Под знаком зодиака».

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