«Миллион роз для Аллы»: Пугачева показала море цветов после праздника

Фото: instagram/alla_orfey

Российская певица Алла Пугачева отпраздновала свой 72-й день рождения 15 апреля. Артистка показала в Instagram, как выглядит двор ее особняка после праздника.

На кадрах видно, что двор заставлен вазами с цветами. Некоторые букеты пришлось поставить даже в ведра.

Алла Борисовна поблагодарила друзей и поклонников за поздравления.

— Смотрите, какое количество цветов! Мама дорогая! Счастье ведь есть! Спасибо вам за любовь, за преданность! Я — счастливая женщина! — сказала артистка на видео.

Интернет-пользователи в комментариях еще раз поздравили Примадонну и поблагодарили ее за творчество.

«Самая любимая певица на протяжении всей моей жизни»; «В минуты радости и печали всегда помогали ваши песни»; «Миллион роз для Аллы», — написали подписчики.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева в свой день рождения плюнула в свечку на праздничном торте.

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