МИД Украины выдвинул свою версию задержания консула в Санкт-Петербурге

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Задержание украинского консула в Санкт-Петербурге было провокацией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в субботу, 17 апреля.

— Это была чистой воды провокация. Наш сотрудник вышел на улицу, встретился с одной из своих знакомых, она создала провокационную ситуацию. Он только успел сказать: «Прекратите это!», — приводит слова Енина РИА Новости.

Ранее ФСБ России сообщила, что украинский дипломат был задержан с поличным во время получения информации закрытого характера, которая содержит данные о российских правоохранителях и ФСБ.

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