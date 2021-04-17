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МИД Украины выдвинул свою версию задержания консула в Санкт-Петербурге
Фото: teplystan.mos.ru

МИД Украины выдвинул свою версию задержания консула в Санкт-Петербурге

Иван Юминов

Внешняя политика

Задержание украинского консула в Санкт-Петербурге было провокацией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в субботу, 17 апреля.

— Это была чистой воды провокация. Наш сотрудник вышел на улицу, встретился с одной из своих знакомых, она создала провокационную ситуацию. Он только успел сказать: «Прекратите это!», — приводит слова Енина РИА Новости.

Ранее ФСБ России сообщила, что украинский дипломат был задержан с поличным во время получения информации закрытого характера, которая содержит данные о российских правоохранителях и ФСБ.

Читайте также: МИД РФ рекомендовал украинскому консулу покинуть страну в течение 72 часов

задержаниеФСБ РоссииУкраина
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