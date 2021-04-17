Около 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Почти 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания» в субботу, 17 апреля.
Во Внукове в настоящее время задержано пять и отменено шесть рейсов. В Шереметьеве задержали три рейса и отменили четыре, а в Домодедове задержали четыре рейса и еще семь отменили.
Ранее сообщалось, что «Белавиа» возобновит рейсы из Минска в московский аэропорт «Жуковский» с 24 апреля.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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