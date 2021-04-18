Синоптики назвали самый дождливый день в Москве на будущей неделе

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Столичных жителей предупредили об ухудшении погодных условий на предстоящей неделе. Балканский циклон принесет в Москву обильные дожди, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, пик дождей придется на среду, 21 апреля. По прогнозам синоптика, за сутки выпадет около половины месячной нормы осадков.

— В осадкомеры всего за сутки попадет столько, сколько выпало за первые две декады месяца: до 25 миллиметров или около половины всего месячного объема небесной влаги, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Ранее москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе.

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