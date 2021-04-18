Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя есть перед телевизором
Фото: pixabay.com

Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя есть перед телевизором

Елена Фролова

Здоровье

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова объяснила, как просмотр телевизора, работа за компьютером и использование смартфона во время еды влияют на пищеварение.

По ее словам, для нормального пищеварительного процесса мозг должен «видеть» тарелку. Это означает, что если человек ест на ходу, то мозг не фиксирует этот факт, считает эксперт. Таким образом, организм не понимает, что прием пищи состоялся.

— Например, ко мне обращались за консультацией шоферы. Причем во время беседы они с трудом могли вспомнить, что съели в течение дня. То есть пока они были за рулем, то механически съедали что-то, а что именно — мозг это не отслеживал, — объяснила гастроэнтеролог.

Кроме того, по ее словам, мозговая деятельность переключается на то, что люди смотрят, поэтому они механически поглощают пищу. Подобное часто происходит с программистами, часами сидящими за компьютером. Врач посоветовала им встать, отойти от рабочего места или выключить фон. Как считает эксперт, все это влияет на качество пищеварительного процесса, отмечает RT.

Добавляется, что без отвлекающих средств во время приема пищи человек будет лучше чувствовать вкус, а чувства сытости и насыщения будут качественнее.

Читайте также: Врач рассказал, почему опасно на удаленке работать, лежа или сидя на кровати

прием пищиконцентрациягаджет
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пора домой: что делать Москве с нелегальными мигрантами

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Очень любишь покушать — обязательно разденься для Рlayboy

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сказ о том, как три богатыря сменили имя и прописку

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Три цифры из трех букв на обороте карты

Леонид Крысин
Леонид Крысин

Великий, могучий и нищий: почему на словарь у государства нет денег

Клим Жуков
Клим Жуков

Эрмитажем сыт не будешь: как двигать науку вперед за оклад лаборанта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Постовые будни

Все мнения
О проекте
Читайте нас в