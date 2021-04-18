Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя есть перед телевизором

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова объяснила, как просмотр телевизора, работа за компьютером и использование смартфона во время еды влияют на пищеварение.

По ее словам, для нормального пищеварительного процесса мозг должен «видеть» тарелку. Это означает, что если человек ест на ходу, то мозг не фиксирует этот факт, считает эксперт. Таким образом, организм не понимает, что прием пищи состоялся.

— Например, ко мне обращались за консультацией шоферы. Причем во время беседы они с трудом могли вспомнить, что съели в течение дня. То есть пока они были за рулем, то механически съедали что-то, а что именно — мозг это не отслеживал, — объяснила гастроэнтеролог.

Кроме того, по ее словам, мозговая деятельность переключается на то, что люди смотрят, поэтому они механически поглощают пищу. Подобное часто происходит с программистами, часами сидящими за компьютером. Врач посоветовала им встать, отойти от рабочего места или выключить фон. Как считает эксперт, все это влияет на качество пищеварительного процесса, отмечает RT.

Добавляется, что без отвлекающих средств во время приема пищи человек будет лучше чувствовать вкус, а чувства сытости и насыщения будут качественнее.

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