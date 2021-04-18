Столичные активисты организовали день добра

Фото: Наталия Нечаева/Вечерняя Москва

18 апреля волонтеры столицы присоединились к ежегодной международной благотворительной акции «День добрых дел».

Добровольцы записались на различные направления проекта. Например, они убирали накопившийся за зиму мусор в столичных парках.

Помимо этого, волонтеры посетили несколько приютов для животных. Они выгуляли собак и помогли с уборкой вольеров. А еще добровольцы испекли несколько коробок печенья. Угощения отправили в центр помощи нуждающимся. Печенье получат люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

— Всемирное движение «День добрых дел» объединяет свыше трех миллионов волонтеров. Каждую весну люди из разных городов России и мира в течение месяца записываются на добровольческие инициативы и участвуют в них. В Москве днем добрых дел стало воскресенье, — уточнили организаторы акции.

Чтобы поощрить участников благотворительного проекта, для них проводят различные интересные мероприятия. Например, в Тимирязевском парке и на территории музея-усадьбы Кусково после субботника организаторы устроили экоквест и рассказали добровольцам о полезных для окружающей среды привычках.

Кроме того, в рамках «Дня добрых дел» волонтеры поучаствовали в донорской акции в Центре крови имени О. К. Гаврилова.

К участию в международной акции в этом году подключились около 70 стран.

Читайте также: Пожарные-добровольцы готовятся к лету