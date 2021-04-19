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Диетолог объяснил, почему вредны перекусы
Фото: pexels.com / Toni Cuenca

Диетолог объяснил, почему вредны перекусы

Татьяна Плотникова

Здоровье

Перекусывать между основными приемами пищи — неправильный и опасный стереотип пищевого поведения, вопреки распространенному противоположному мнению. Об этом рассказал врач-диетолог, психотерапевт Сергей Обложко.

По словам эксперта, многие люди едят, «не приходя в сознание», не замечая, что и в каком количестве поглощают, и в результате съедают большое количество еды с большой калорийностью.

Это вредно еще и потому, что может вызывать выброс инсулина, провоцирующий в дальнейшем большую тягу к еде.

— Часто человек съедает что-то углеводное, в ответ на это в организме выделяется инсулин, а так как не было полноценного приема пищи, уровень глюкозы в крови падает, возникает гипогликемия, начинается еще более неправильное пищевое поведение, переедание, — рассказал Обложко.

Это касается и фруктов, предупредил эксперт, хотя они и считаются полезным перекусом. Лучше сесть за стол и поесть сбалансированно и полноценно, рассказал Обложко в интервью радио Sputnik.

Ранее канадские ученые назвали лучший продукт для перекуса.

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питаниедиетологияперекус
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