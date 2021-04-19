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Подозреваемого в мошенничестве задержали в Подмосковье
Фото: moscow-live

Подозреваемого в мошенничестве задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов подмосковного Подольска задержали мужчину по подозрению в серийном мошенничестве. Об этом в понедельник, 19 апреля, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняет ведомство, подозреваемый размещал в интернете анкеты с фотографиями и вымышленными данными девушек, которые якобы оказывали интимные услуги за деньги. Мужчины договаривались о встрече, аферист называл адреса арендованных квартир или гостиничных номеров, где якобы находятся девушки.

Когда клиент приезжал на место, ему предлагалось внести предоплату через онлайн-банк или терминал. Если мошенник понимал, что заказчик пьян, у него под различными предлогами выманивали доплату. Получив деньги, подозреваемый скрывался.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Предполагается, что задержанный действовал по аналогичной схеме на территории нескольких субъектов Российской Федерации.

Задержанного взяли под стражу, сообщает МВД Медиа.

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