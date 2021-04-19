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Кабмин утвердил директивы по цифровой трансформации госкомпаний
Фото: Пресс-служба Совфеда

Кабмин утвердил директивы по цифровой трансформации госкомпаний

Татьяна Плотникова

Экономика

Российское правительство утвердило директивы по цифровой трансформации государственных компаний. Об этом в понедельник, 19 апреля, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Директивы, разработанные Министерством цифрового развития, направлены на поддержание национального суверенитета за счет внедрения российских цифровых решений и на стимулирование импортозамещения.

Как отметил Чернышенко, среди госкомпаний есть как абсолютные лидеры по цифровой трансформации, так и те, кто пока не выделяет это направление в качестве приоритетного.

Директивы призваны «масштабировать и структурировать деятельность по цифровизации и импортозамещению, не только контролируя компании, но и помогая им методическими рекомендациями, экспертизой и финансовыми инструментами».

Предполагается, что до 2024 года к исполнению директив присоединятся все компании, доля участия государства в которых составляет 50 процентов, сообщает ТАСС.

Ранее аналитики оценили экономию компаний от перехода на удаленку.

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