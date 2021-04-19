Пуговка из «Папиных дочек» устроилась на работу в фитнес-клуб

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Екатерина Старшова, исполнившая роль Пуговки в популярном сериале «Папины дочки», устроилась преподавателем растяжки в один из столичных фитнес-клубов. Девушка призналась, что пошла на этот шаг для того, чтобы обрести финансовую независимость от родителей.

Напомним, 19-летняя Старшова два года назад поступила на факультет фундаментальной медицины МГУ. В будущем она планирует работать в аптеке.

— Я могла бы пойти на режиссуру или актерское мастерство, но в итоге решила, что все это не мое. Играть в кино можно и без актерского образования. Если у человека есть таланты, то их можно развивать и без пяти лет в высшем учебном заведении, — цитирует звезду «Папиных дочек» «СтарХит».

Девушка также отметила, что состоит в серьезных романтических отношениях с молодым человеком по имени Василий, с которым познакомилась на тренировках по фигурному катанию в театре «Алеко».

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