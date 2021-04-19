Убивший малолетнего сына в Подмосковье мужчина получил 15 лет тюрьмы

Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Мужчину, убившего собственного сына в Наро-Фоминске, признали виновным и назначили ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима. Об этом в понедельник, 19 апреля, «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Жителя Подмосковья признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка, повлекшему смерть. Согласно данным следствия, мужчина несколько раз ударил кулаком и пластиковой трубой в область головы и туловища своего полуторалетнего сына, что в итоге привело к образованию субдуральной гематомы головы и смерти. Кроме того, установлено, что мужчина постоянно избивал своего ребенка.

Обвиняемый вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что 23 мая 2020 года в частном доме Наро-Фоминска скончался мальчик. По подозрению в причастности к смерти мальчика был задержан его отец.

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