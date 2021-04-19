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МИД ответил на заявления о причастности РФ к хакерской атаке на Шведский спортивный союз
Фото: pexels.com / Markus Spiske

МИД ответил на заявления о причастности РФ к хакерской атаке на Шведский спортивный союз

Никита Абрамов

Внешняя политика

Заявления прокуратуры Швеции о предполагаемой причастности России к хакерской атаке на Шведский спортивный союз остаются без фактов и аргументов. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Заявления шведской стороны о якобы причастности России к «хакерским атакам» на Шведский спортивный союз в 2017–2018 годах не подтверждены какими-либо фактами. При этом обращают внимание на то, что следствие длилось ни много ни мало более трех лет, — заявила Захарова.

Она отметила, что Москва рассматривает подобную акцию Стокгольма как образец инсинуаций, пишет Интерфакс.

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хакерыШвецияМария Захарова
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