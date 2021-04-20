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Врач назвал частую причину смерти в раннем возрасте в России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Врач назвал частую причину смерти в раннем возрасте в России

Юлия Курганова

Здоровье

Заведующий отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов назвал частую причину смерти в раннем возрасте у россиян.

Он отметил, что повышенное артериальное давление негативно сказывается на жизненно важных органах человека. В первую очередь речь идет о заболеваниях мозга, сердца и почек.

— Это не всегда даже инсульты и инфаркты, на уровне сердца это развитие хронической сердечной недостаточности, — пояснил медик.

Иванов добавил, что первой причиной по развитию хронической сердечной недостаточности является гипертоническая болезнь, так как происходят морфологические изменения в сердце, а насосная функция этого органа начинает страдать.

Врач отметил, что почки у такого человека тоже начинают работать хуже, что приводит к ряду серьезных проблем.

Также кардиолог заявил, что повышенное артериальное давление ускоряет процесс возникновения атеросклероза в четыре раза. Он подчеркнул, что если не следить за здоровьем, то первые признаки заболевания могут появляться уже в раннем возрасте, передает радио «Говорит Москва».

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