Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эксперт объяснила, как правильно просить повышения у начальства
Фото: pixabay.com/ru

Эксперт объяснила, как правильно просить повышения у начальства

Елена Фролова

Общество

Как правильно просить повышения у начальства, рассказала руководитель молодежного направления платформы HeadHunter Ирина Святицкая.

Ранее стало известно, что более трети опрошенных жителей России не подходят к руководству с просьбами о повышении заработной платы или должности, так как уверены, что это будет безрезультатно.

При этом Ирина Святицкая уверена, что разговаривать с начальством о повышении нужно и можно.

— Это правильно, и тут нечего стесняться. Однако, конечно, стоит учитывать ситуацию, которая складывается в компании, карьере или на рынке труда в целом, — пояснила эксперт.

По ее словам, если человек понимает, что объем его труда значительно увеличился, он с ним справляется и знает, что на рынке труда данная деятельность стоит дороже, то можно просить о прибавке и повышении. Особенно в тех случаях, когда его труды приносят пользу компании. Помимо этого, Ирина Святицкая считает, что заводить разговор о продвижении по карьерной лестнице стоит до планирования фонда оплаты труда, отмечает «Москва 24».

Как подчеркнула эксперт, самый идеальный вариант — сделать это при планировании на следующий год. Помимо этого, во время беседы на данную тему важно учитывать и другие факторы, среди которых финансовые возможности компании. Для тех, кто только устроился на работу, все зависит от того, на каких условиях он был нанят. Бывают случаи, когда зарплату повышают спустя три месяца после трудоустройства, а иногда через полгода.

Читайте также: Россияне назвали сферы, в которых хотели бы развить собственный бизнес

зарплатаначальствокарьера
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крым вместо Турции: «нарубить бабла» и радоваться жизни

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

ДТП в Новочеркасске: «Если разобьемся, знай, что я тебя любила»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая дуэль: из-за чего поссорились Россия и Чехия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: юбилейный сезон Патриаршей литературной премии

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Тайна великая есть: где в Москве признаются в любви

Илья Переседов
Илья Переседов

Не пускайте детей в рестораны, даже с родителями

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка — стервозная баба: как поставить ее на место

Все мнения
О проекте
Читайте нас в