Эксперт объяснила, как правильно просить повышения у начальства

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Как правильно просить повышения у начальства, рассказала руководитель молодежного направления платформы HeadHunter Ирина Святицкая.

Ранее стало известно, что более трети опрошенных жителей России не подходят к руководству с просьбами о повышении заработной платы или должности, так как уверены, что это будет безрезультатно.

При этом Ирина Святицкая уверена, что разговаривать с начальством о повышении нужно и можно.

— Это правильно, и тут нечего стесняться. Однако, конечно, стоит учитывать ситуацию, которая складывается в компании, карьере или на рынке труда в целом, — пояснила эксперт.

По ее словам, если человек понимает, что объем его труда значительно увеличился, он с ним справляется и знает, что на рынке труда данная деятельность стоит дороже, то можно просить о прибавке и повышении. Особенно в тех случаях, когда его труды приносят пользу компании. Помимо этого, Ирина Святицкая считает, что заводить разговор о продвижении по карьерной лестнице стоит до планирования фонда оплаты труда, отмечает «Москва 24».

Как подчеркнула эксперт, самый идеальный вариант — сделать это при планировании на следующий год. Помимо этого, во время беседы на данную тему важно учитывать и другие факторы, среди которых финансовые возможности компании. Для тех, кто только устроился на работу, все зависит от того, на каких условиях он был нанят. Бывают случаи, когда зарплату повышают спустя три месяца после трудоустройства, а иногда через полгода.

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