Эксперт по туризму назвал главную сложность для россиян в Чехии

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МИД России отреагировал на идею чешской стороны отнять землю посольства в Праге. В ведомстве напомнили о чешской недвижимости в Москве и предложили действовать по правилам. Резкие заявления были высказаны на фоне дипломатического скандала между Чехией и Россией. Чешские власти 17 апреля объявили о высылке 18 российских дипломатов, которых считают сотрудниками спецслужб.

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Что значит Чехия для России

Управляющий партнер турагентства Антон Горальчук в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» объяснил главную сложность для российских туристов в Чехии.

— У нас исторически непростые отношения с Чехией. Но я не думаю, что простые люди будут как-то особенно относиться к российским туристам. У многих были мультивизы, но они закончились, — заявил эксперт.

По его словам, в посольстве остался один дипломат, поэтому процесс получения визы в Чехию может затянуться. Горальчук добавил, что до пандемии коронавируса в Чехию ездило до полумиллиона россиян, это составляет 2,5 процента от всех туристов страны.

Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» подчеркнул, что в Чехии нет независимых спецслужб, они находятся под контролем американских спецслужб.

— Это сделано главным образом для того, чтобы заблокировать «Северный поток — 2» на уровне Еврокомиссии и руководства ЕС. Дан приказ чешским спецслужбам сфальсифицировать данные об участии российских офицеров во взрыве военного склада в Чехии. Безумие этой идеи очевидно абсолютно всем. Отношение к туристам не изменится. Чехия во многом живет туризмом. Они хотят видеть российских и китайских туристов, все смотрят на пример Греции и Кипра. Смотрят, что получится, — отметил собеседник.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Чехия ведет разрушительную для двусторонних отношений политику. Также пресс-секретарь президента РФ ответил на обвинения Праги в адрес двух российских граждан.

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