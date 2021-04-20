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Ремонт здания Российской ассоциации международного сотрудничества в Москве завершат летом
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Ремонт здания Российской ассоциации международного сотрудничества в Москве завершат летом

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Машкова улица, 19 Карта всех событий

Ремонт двухэтажного здания Российской ассоциации международного сотрудничества завершат в столице летом. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.

Фасад постройки укрепят, полностью заменят покрытие скатной крыши. Приведут в порядок внутренние помещения, выполнят перепланировку, обновят перекрытия, лестницы, окна и дверные проемы. Системы электроснабжения, отопления и водоснабжения заменят, установят системы охранной и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией.

Одна из особенностей здания — ленточный фундамент. То есть полы первого этажа расположены непосредственно на грунте. Чтобы защитить проходящие здесь трубы от промерзания, их утеплят изолирующим материалом на основе пенополистирола и керамзита.

Также запланировано благоустройство прилегающей территории. Здесь уложат новый асфальт, заменят ограждения, установят автоматический шлагбаум. Все зеленые деревья и кустарники сохранят.

Ранее сообщалось, что ФОК с центром художественной гимнастики построили на северо-западе Москвы.

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