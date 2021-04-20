Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Потребление пива в Чехии уменьшилось из-за пандемии COVID-19
пиво

Потребление пива в Чехии уменьшилось из-за пандемии COVID-19

Полина Долганова

В мире

Потребление пива в Чехии сильно уменьшилось из-за пандемии в 2020 году.

По данным профсоюза пивоваров, среднее количество выпитого напитка на одного человека за год уменьшилось на 7 литров. Сейчас житель Чехии в среднем выпивает 135 литров пива — это самый низкий показатель с 1960-х годов.

Глава профсоюза Франтишека Самала отметил, что около 500 пивных закрылись в прошлом году. Он добавил, что в 2021-м к этой тенденции, вероятно, присоединятся еще несколько сотен заведений.

— Я не помню времени, когда бы пивные и рестораны переживали подобный кризис, — поделился Самал.

Кроме того, в Чехии сократилось не только потребление пива, но и его производство. Изменения составили почти 7 процентов. Экспорт потерпел похожие потери — они оказались равны 38 миллионам литров за год, сообщает агентство Associated Press.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Диетолог Мухина предостерегла желающих похудеть от злоупотребления сухофруктами

Чехияупотребление пивапандемия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крым вместо Турции: «нарубить бабла» и радоваться жизни

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

ДТП в Новочеркасске: «Если разобьемся, знай, что я тебя любила»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая дуэль: из-за чего поссорились Россия и Чехия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: юбилейный сезон Патриаршей литературной премии

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Тайна великая есть: где в Москве признаются в любви

Илья Переседов
Илья Переседов

Не пускайте детей в рестораны, даже с родителями

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка — стервозная баба: как поставить ее на место

Все мнения
О проекте
Читайте нас в