Потребление пива в Чехии уменьшилось из-за пандемии COVID-19

пиво

Потребление пива в Чехии сильно уменьшилось из-за пандемии в 2020 году.

По данным профсоюза пивоваров, среднее количество выпитого напитка на одного человека за год уменьшилось на 7 литров. Сейчас житель Чехии в среднем выпивает 135 литров пива — это самый низкий показатель с 1960-х годов.

Глава профсоюза Франтишека Самала отметил, что около 500 пивных закрылись в прошлом году. Он добавил, что в 2021-м к этой тенденции, вероятно, присоединятся еще несколько сотен заведений.

— Я не помню времени, когда бы пивные и рестораны переживали подобный кризис, — поделился Самал.

Кроме того, в Чехии сократилось не только потребление пива, но и его производство. Изменения составили почти 7 процентов. Экспорт потерпел похожие потери — они оказались равны 38 миллионам литров за год, сообщает агентство Associated Press.

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