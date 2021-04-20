Названы критерии, на которые нужно обращать внимание при выборе детской коляски

Фото: pixabay.com

Выбор детской коляски похож на поиск подходящего автомобиля. В этом вопросе важно учитывать все нюансы. Так, первый транспорт новорожденного должен быть удобным, надежным и практичным.

Эксперты советуют, во-первых, обращать внимание на конфигурацию колясок. Различают три их типа: модульная система, трансформер и люлька. Здесь также нужно опираться на готовность родителей приобретать второй транспорт по мере того, как малыш будет расти. Помимо этого, стоит учитывать и ожидания папы и мамы, которые они возлагают на коляску.

Классическим вариантом считается люлька. Она лучше всех обеспечивает комфорт и безопасность новорожденного. Однако в ней есть минус: такая коляска не будет «расти» вместе с малышом. Кроме того, она не обладает универсальностью и маневренностью. Из ее плюсов стоит отметить, что она имеет ортопедическое жесткое основание, размер которого составляет 40 на 80 сантиметров. Такая коляска также прочно закрывается непродуваемыми и непромокаемыми материалами.

Универсальными являются модели «трансформеры». До шестимесячного возраста ребенка они играют роль люльки, а как только малыш подрастает, могут превращаться в прогулочную модель. Основные преимущества таких колясок — экономичность и долговечность. При таком выборе мама и папа не будут переживать о том, что скоро нужно будет покупать прогулочную версию. Этой коляской можно будет пользоваться до трех лет. Она оснащена глубокой люлькой, дно которой обычно является полужестким. Помимо этого, коляска-трансформер оснащена съемным чехлом и утепляющими элементами. Спинку модно поднимать в два–три положения, а ручку — перекидывать на противоположную сторону, отмечает ФАН.

Модульная система может быть нескольких типов. Например, «два в одном» или «четыре в одном». Это зависит от количества модулей. Самыми доступными считаются варианты «два в одном». Они представляют собой металлическую раму с шасси. На ней фиксируется люлька, а спустя время ее можно заменить на прогулочный вариант. Особенность данного вида коляски заключается в ее компактности. Чаще всего она подходит для детей до четырех–шести месяцев. После этого люльку обязательно нужно поменять на прогулочный блок. В него входят откидной капюшон, подставка под ноги. Положение спинки можно регулировать. Дополнительно в комплекте может быть автомобильное кресло.

Читайте также: Всем спать! Что нужно знать, укладывая ребенка в кровать