Сергей Собянин: Ситуация в Москве оставалась стабильной даже на пике пандемии

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Ситуация с коронавирусной инфекцией в столице оставалась стабильной даже на пике пандемии. Об этом во вторник, 20 апреля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе церемонии вручения государственных наград и наград города Москвы.

— В Москве даже в самый сложный период времени ситуация была более-менее стабильной, и город нормально функционировал, — цитирует Собянина РИА Новости.

По его словам, это стало возможным во многом благодаря слаженной работе городских предприятий, учреждений, врачей, сфер образования, культуры, строительства и энергетики.

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