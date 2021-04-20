Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин: Ситуация в Москве оставалась стабильной даже на пике пандемии
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин: Ситуация в Москве оставалась стабильной даже на пике пандемии

Кирилл Николаев

Город

Ситуация с коронавирусной инфекцией в столице оставалась стабильной даже на пике пандемии. Об этом во вторник, 20 апреля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе церемонии вручения государственных наград и наград города Москвы.

— В Москве даже в самый сложный период времени ситуация была более-менее стабильной, и город нормально функционировал, — цитирует Собянина РИА Новости.

По его словам, это стало возможным во многом благодаря слаженной работе городских предприятий, учреждений, врачей, сфер образования, культуры, строительства и энергетики.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин поддержал инициативу по поддержке прошедших вакцинацию москвичей старшего возраста

пандемияМоскваСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крым вместо Турции: «нарубить бабла» и радоваться жизни

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

ДТП в Новочеркасске: «Если разобьемся, знай, что я тебя любила»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая дуэль: из-за чего поссорились Россия и Чехия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: юбилейный сезон Патриаршей литературной премии

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Тайна великая есть: где в Москве признаются в любви

Илья Переседов
Илья Переседов

Не пускайте детей в рестораны, даже с родителями

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка — стервозная баба: как поставить ее на место

Все мнения
О проекте
Читайте нас в