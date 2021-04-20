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Стало известно о состоянии девочки, жившей с трупом матери в Москве
Фото: moscow-live.ru

Стало известно о состоянии девочки, жившей с трупом матери в Москве

Кирилл Николаев

Общество
Россия, Москва, Планетная улица Карта всех событий

Годовалая девочка, которая была найдена в квартире в Москве с умершей матерью, выписана из больницы. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что, узнав о случившемся, специалисты подключились к работе с ребенком. Девочке и ее семье была оказана необходимая поддержка.

Ребенка выписали из больницы. Девочку удалось передать под предварительную опеку родной бабушке. В настоящее время ребенок живет с ней. Девочка чувствует себя хорошо, сообщает РИА Новости.

Напомним, в одном из домов на улице Планетной в Северном административном округе Москвы годовалая девочка несколько суток провела в квартире без еды и воды рядом с умершей матерью. По данным источников «Вечерней Москвы», о криминогенном характере смерти матери в данном случае речи не идет, а у ребенка не было никаких следов побоев и травм. Не исключено, что у умершей были просто проблемы со здоровьем. СМИ также сообщали, что соседи женщины часто видели ее нетрезвой, а коридор квартиры, в которой она жила, был завален мусором. Вполне возможно, что причиной ее ухода из жизни стало отравление или сердечный приступ.

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