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Число безработных в России снизилось до 1,63 миллиона человек
Фото: pixabay.com

Число безработных в России снизилось до 1,63 миллиона человек

Полина Долганова

Экономика

Число безработных в Российской Федерации снизилось до 1,63 миллиона человек. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства труда.

Отмечается, что это число почти на 300 тысяч меньше, чем месяц назад, сообщает ТАСС.

Согласно статистике Росстата за ноябрь 2020 года — январь 2021 года, численность безработных в РФ составила 4,46 миллиона человек.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о снижении уровня безработицы в Москве.

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экономикабезработицаРоссия
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