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Движение ограничат во втором Лихачевском переулке в ночь на 21 апреля
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Движение ограничат во втором Лихачевском переулке в ночь на 21 апреля

Кирилл Николаев

Город
2-й Лихачёвский переулок, Москва, Россия Карта всех событий

С 23:20 вторника, 20 апреля, по 06:30 среды, 21 апреля, будет ограничено движение в районе дома 7 во втором Лихачевском переулке. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Данные меры связаны с демонтажем железнодорожного переезда. Специалисты дорожного патруля будут помогать регулировать движение.

Движение ограничат во втором Лихачевском переулке в ночь на 21 апреляФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Водителей призвали объезжать участок через третий Лихачевский переулок и проезд Черепановых.

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