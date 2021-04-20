Азербайджан получил письмо России об использовании «Искандеров» в Нагорном Карабахе

Фото: president.az / Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

Баку получил от Москвы ответ на письмо про использование ракет «Искандер» во время военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 20 апреля.

— Здесь не должно быть каких-либо тайн. В ответе указано, что российская сторона не зафиксировала запуск баллистических ракет, — приводит слова главы государства РИА Новости.

Ранее Алиев потребовал от Еревана ответа на вопрос о ракетах «Искандер-М».

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