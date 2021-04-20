Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Азербайджан получил письмо России об использовании «Искандеров» в Нагорном Карабахе
Фото: president.az / Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

Азербайджан получил письмо России об использовании «Искандеров» в Нагорном Карабахе

Иван Юминов

Внешняя политика

Баку получил от Москвы ответ на письмо про использование ракет «Искандер» во время военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 20 апреля.

— Здесь не должно быть каких-либо тайн. В ответе указано, что российская сторона не зафиксировала запуск баллистических ракет, — приводит слова главы государства РИА Новости.

Ранее Алиев потребовал от Еревана ответа на вопрос о ракетах «Искандер-М».

Главные факты о ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Президент Азербайджана заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе остается хрупкой

РоссияАзербайджанНагорный Карабах
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Русский мужик без права на размножение

Елена Скуратова
Елена Скуратова

Самый надежный способ не испортить себе отдых

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Украина, Чехия, далее везде: хроники весеннего обострения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крым вместо Турции: «нарубить бабла» и радоваться жизни

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

ДТП в Новочеркасске: «Если разобьемся, знай, что я тебя любила»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая дуэль: из-за чего поссорились Россия и Чехия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: юбилейный сезон Патриаршей литературной премии

Все мнения
О проекте
Читайте нас в