Белоруссия рассказала о готовности принять посла США

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Белоруссия готова принять посла США Джули Фишер. Об этом заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей во вторник, 20 апреля.

— Мы готовы принять американского посла в любое время. Но мы хотим иметь четкую и понятную перспективу нашего дальнейшего взаимодействия по всем направлениям с нашими американскими партнерами, — рассказал Макей.

Удивление властей страны вызывает то, что Фишер делает заявления во время своих зарубежных визитов, при этом не обозначая своего статуса в Белоруссии, приводит слова главы внешнеполитического ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин обсуждал с Джо Байденом попытку переворота в Белоруссии.

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