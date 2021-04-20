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Роскомнадзор потребовал от Instagram снять ограничения на воспроизведение гимна РФ
Фото: АГН Москва

Роскомнадзор потребовал от Instagram снять ограничения на воспроизведение гимна РФ

Кирилл Николаев

Общество

Роскомнадзор обратился к руководству социальной сети Instagram с требованием снять ограничения на воспроизведение гимна России. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что Instagram ввел ограничения на пользовательские видеоролики, которые содержат фрагменты государственного гимна Российской Федерации. В связи с этим Роскомнадзор направил в адрес руководства компании Facebook требование снять все ограничения, введенные под мнимым предлогом нарушения авторских прав.

В заявлении Роскомнадзора подчеркивается, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. Блокировка подобных материалов недопустима.

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РоскомнадзорInstagramроссийский гимн
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