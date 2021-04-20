Бывший заместитель главы городского округа Ступино предстанет перед судом

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Бывший заместитель главы городского округа Ступино и пять его соучастников, которые обвиняются в совершении коррупционных преступлений, предстанут перед судом в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, с сентября 2018 по январь 2020 года злоумышленники получали от предпринимателей через посредника деньги за содействие в заключении с их фирмами муниципального контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту Ступинского историко-краеведческого музея. Также бывший заместитель главы городского округа Ступино получал взятки от коммерсантов за ускоренное подписание актов о приемке выполненных работ по возведению общеобразовательной школы. В результате в виде взяток было получено более 13 миллионов рублей.

Уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

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