Диетолог рассказала, кому нельзя есть овсяную кашу

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Диетолог Роксана Эхсани сообщила, что овсянка может нанести организму человека серьезный вред. Нельзя есть овсяную кашу людям с синдромом раздраженного кишечника и другими похожими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Врач отметила, что необходимо быть аккуратнее с добавками к каше — меда, фруктов и других сладостей.

— Это может привести к слишком высокому повышению уровня сахара в крови, — предупредила Эхсани.

Она посоветовала в кашу из овсянки класть орехи, семена, а также специи — корицу и кардамон.

Также она предупредила, что нужно избегать добавления в кашу цельного молока и сливок, потому что они являются источником «плохого» холестерина. Лучше варить кашу на воде, сообщается на портале Eat This.

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