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Диетолог рассказала, кому нельзя есть овсяную кашу
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Диетолог рассказала, кому нельзя есть овсяную кашу

Юлия Курганова

Здоровье

Диетолог Роксана Эхсани сообщила, что овсянка может нанести организму человека серьезный вред. Нельзя есть овсяную кашу людям с синдромом раздраженного кишечника и другими похожими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Врач отметила, что необходимо быть аккуратнее с добавками к каше — меда, фруктов и других сладостей.

— Это может привести к слишком высокому повышению уровня сахара в крови, — предупредила Эхсани.

Она посоветовала в кашу из овсянки класть орехи, семена, а также специи — корицу и кардамон.

Также она предупредила, что нужно избегать добавления в кашу цельного молока и сливок, потому что они являются источником «плохого» холестерина. Лучше варить кашу на воде, сообщается на портале Eat This.

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